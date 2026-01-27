卓榮泰「台灣101」翻車！蔣萬安神吐槽11字

▲台北市長蔣萬安回應「台灣101」爭議。（圖／吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，僅耗時1小時31分鐘，便成功登上508公尺高的塔尖，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光；然而，行政院長卓榮泰發聲祝賀時，卻以「台灣101」稱呼，遭質疑刻意避談「台北」，掀起批評聲浪。對此，台北市長蔣萬安也以一句話狠狠酸爆卓榮泰。

卓榮泰在貼文中寫道，為霍諾德徒手攀登，成功登上「台灣101」頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊，同時也感謝所有促成這項壯舉的每個人，並強調「世界再一次看見台灣」，更以「世界＋台灣＝突破極限」作結，卓榮泰大讚霍諾德真勇、台灣真正水，連有懼高的他也一直看到底。

不過，相關用語卻引發大量反彈聲浪，不少網友直言「台灣101？？可以在噁心一點！」、「原來台北101改名了」、「台北101（英語：TAIPEI 101）」、「直接民進黨101會不會快一點」、「去中化不夠，現在要去北化了是不是？」、「要如何把一篇無傷大雅的文發成公關災難」，貼文曝光至今，已衝破2千6百則留言，按讚數更是狂飆6千次。

台北市長蔣萬安今（27）日出席市政會議，媒體問及是否認同卓榮泰稱「台灣101」，他面露一抹微笑，冷冷吐了一句：「所以我是台灣市的市長嗎？」瞬間酸爆卓揆；此外，蔣萬安也透露，日前與台北101董事長賈永婕的通話內容，對方擔心週日天氣狀況不佳，詢問能否延期至週一？他則霸氣回覆：「沒問題！」並立刻聯繫相關單位討論對策。

