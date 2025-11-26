卓榮泰：台灣2300萬人沒有回歸選項，港媒形容「最猛拒統宣言」

行政院長卓榮泰25日表示，「台灣2300萬人沒有回歸的選項」。有港媒認為，這是民進黨當局官員近年來就「拒統」發表的最強烈的一次講話。國台辦發言人彭慶恩表示，中華人民共和國1949年宣告成立，取代中華民國成為代表全中國的唯一合法政府，中華人民共和國政府理所當然地完全行使中國的主權，包括對台灣的主權。

針對中國國家主席習近平與美國總統川普通話時表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰25日表示，我方注意到國際間的重要對話，我方再次強調，「中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項」。

國台辦26日召開新聞發布會，香港鳳凰衛視記者提問時指出，卓榮泰稱，「台灣2300萬人沒有回歸的選項」，這是民進黨當局官員近年來就「拒統」發表的最強烈的一次講話，請問發言人對此有何評論？

彭慶恩表示，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，自古屬於中國，現在屬於中國，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白。彭慶恩指出，1943年的「開羅宣言」、1945年的「波茨坦公告」、1945年的「日本投降條款」等一系列具有國際法律效力的文件，都清楚確認了中國對台灣的主權。

國台辦發言人彭慶恩回應卓榮泰發言，強調中國政府於1945年恢復對台灣、澎湖列島。（翻攝自央視網）

彭慶恩表示，1945年10月台灣光復，回歸中國，中國政府恢復對台灣、澎湖列島行使主權與行政管轄。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，這是中國這一國際法主體沒有改變情況下的政權更替。

彭慶恩指出，中國主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。必須指出的是，兩岸終將統一，也必將統一的大勢不可阻擋。



