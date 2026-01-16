卓榮泰：台美供應鏈合作 護國神山主峰留台灣

（中央社記者賴于榛台北16日電）台灣對等關稅確定為15%不疊加，且企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，政府也會提供至少2500億美元的信用保證。行政院長卓榮泰說，台灣以「台灣模式」與美方進行供應鏈合作，而台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，台灣就是山，可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

台灣自去年4月與美啟動對等關稅磋商，歷經5次實體及多次視訊會議後，在美東時間15日進行總結會議，並於會後簽署投資合作備忘錄（MOU），並達成4項談判目標。目標一，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），讓台灣成為美國主要逆差國中稅率最佳的國家；二，台灣成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。分2類給予資本承諾，包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府以信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元的企業授信額度；四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

卓榮泰今天則在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下於行政院中央大樓一樓大廳發表談話。卓榮泰說，台灣追求的4項談判目標全數達成，其中對等關稅從32%降至15%且不疊加，獲得美國主要逆差國中最優惠的關稅待遇，凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

另外，卓榮泰說，台灣也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材家具等232關稅最優惠待遇，且還包括航空零組件其中的鋼、鋁、銅衍生的產品也是零關稅。

談到以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈的台美供應鏈合作，卓榮泰表示，兩類投資包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府由信保基金提供2500億美元授信額度。他說，大家常說台灣有護國神山，只要主峰留在台灣，台灣就是山，可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

第四，他提到，台美高科技領域將相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。卓榮泰說，就結果來看，談判團隊經過長時間努力、多次協商完成這項工作，等於是擊出一支漂亮的「全壘打」，值得大家嘉許。

卓榮泰也說，後續希望所有部會、相關單位再接再厲，順利完成整個台美貿易協議，將來協議也會依法送請立法院審議，也誠懇希望朝野共同支持這項得來不易的談判結果。（編輯：蘇龍麒）1150116