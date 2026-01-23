卓榮泰：台美談判尚未完成 同志仍需努力

（中央社記者張榮祥台南23日電）台美對等關稅談判達成共識，行政院長卓榮泰今天表示，「我們和美方簽訂台美投資備忘錄，後面還有台美貿易協議，期待近期有比較明確進展」；台美談判尚未完成，同志仍需努力。

行政院長卓榮泰今天出席台南市安南區南台灣創新園區汽車產業座談會，他指出，台美談判是1條非常漫長的路，美國總統川普去年4月2日宣佈對等關稅，但行政院早就觀察出美國大選後經貿政策可能有變革，因此，行政院2024年10月成立經濟外交工作小組，美國大選後又設置台美經貿專案小組。

卓榮泰表示，政府在川普宣布對等關稅前進行各種推估，從低推估加10%、中推估加20%到高推估加30%，政府在低推估可能要動用新台幣300多億元產業支持，中推估500多億元，高推估800多億元。現在回想起來，那是全球第1個提出產業支持的政府。

卓榮泰說，在長期談判過程中，大家處於不穩定狀態，如今關稅落定後，大家一切計算就清楚，政府產業支持也明確，大家儘量向國外爭取有利訂單，產業才能發展起來。

卓榮泰表示，台美關稅貿易第1個階段15%對等關稅落定，台灣取得全球第1個、也可能是唯一一個高科技232關稅最惠國待遇，但台灣模式也讓美方非常重視，台灣希望協助美國成立1個產業聚落，整合整個供應鏈，不只協助國外廠商，也能服務台灣赴美產業。

卓榮泰說，台灣模式有別於其他國家的有利談判條件，在這個有力基礎上繼續和美國進行貿易協定談判，但秉持原則是爭取維護國家利益、產業利益、國人健康和糧食安全，這是對國家最有利的協商。

卓榮泰表示，未來面對時代變革及新的全球關稅秩序，他希望在新世界海平面15%平等共同運作，這個機會千載難逢，在安全、穩定、可靠中，才能夠讓經濟政策長期穩定發展。（編輯：林恕暉）1150123