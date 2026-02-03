卓榮泰：台美追求健康與人權 擁相同價值理念

（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院長卓榮泰、美國在台協會（AIT）處長谷立言今天同台出席樂齡論壇。卓榮泰致詞時表示，台美雙方共同致力於維護人類生命安全與健康的核心價值，立基於相同價值理念基礎追求健康與人權，未來所有民主理念相近國家勢必會持續深化合作，共謀福祉。

卓榮泰今天與谷立言（Raymond Greene）、台灣美國商會執行長魏凱等人共同出席「2026健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮。

卓榮泰致詞指出，感謝谷立言對台灣醫療體系、公共醫療資源及政策方向的深入了解與支持，尤其「台灣美國商會」自2019年起，持續透過舉辦健康論壇方式，推動台美在健康議題上的交流，種種對台灣這塊土地的關懷與支持，讓台灣備感溫暖，也印證雙方在多項國際合作上持續穩健前行。

卓榮泰也提到，近日因台美成功破獲重大跨國毒品走私案件，以及今天的健康台灣樂齡論壇，已經兩度與谷立言會面，顯示台美雙方共同致力於維護人類生命安全與健康的核心價值，立基於相同價值理念基礎追求健康與人權，未來在治安、經濟、科技、健康與教育等領域，所有民主理念相近國家勢必會持續深化合作，共謀人類福祉。

此次論壇主題聚焦於維護心肝健康、重症照護，以及提升健康餘命的策略與行動，卓榮泰則說，台灣正式邁入超高齡社會，為滿足高齡長者需要，政府推動「三高防治888計畫」，目標讓8成高風險族群納入醫療照護體系照顧、8成參與者透過健康促進理念，改善生活習慣、提升自身健康，並讓8成的三高患者，透過完整醫療支持獲得更多健康照護。

他還說，政府也推動「癌症治療三箭」，強化公務預算給付加速引進新藥，為邁向超高齡社會提前做好準備。

長照3.0今年正式啟動，卓榮泰說，整體預算規模達新台幣1153億元，目前已布建1萬5000多個長照服務據點，培育10萬多名長照照服員，讓所有需要照顧的民眾，都能在適當的場域獲得國家基本照護，同時衛福部也新設立「兒少及家庭支持署」，期盼在兒童進入學校教育前，強化家庭責任，做好兒童健康、人格及教育養成。

農曆春節將至，卓榮泰也感謝醫療人員在春節期間犧牲假期服務民眾，為因應春節期間醫療量能，衛福部已提前部署區域聯防機制，鼓勵醫院於春節期間開設門診，並提供相關補助，協調基層診所與藥局輪值服務。

卓榮泰還說，衛福部預計推出健康幣，鼓勵民眾打疫苗、做健檢，運動部則擬推出運動幣，鼓勵民眾透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。（編輯：黃國倫）1150203