卓榮泰：台美關稅已到最後階段 爭取不高於競爭對手的條件

行政院長卓榮泰今天下午出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台美關稅談判持續進行，行政院長卓榮泰5日表示，我方跟美國的談判已到最後階段，雖還沒有總結會議，但相關技術性磋商已經完成，靜待能夠進一步，不讓產業界一直在不定的狀態中；同時，也會爭取我方的條件不比競爭對手高，維持競爭力。至於在野黨質疑半導體赴美國恐將掏空台灣，卓回應，「不可能」。

卓榮泰今天下午出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」時表示，雖然全球的經濟貿易秩序還在重整，尤其後疫情時代、對美關稅的談判進展，以及地緣政治產業供應鏈重組的過程，台灣都經歷了很大衝擊，但在民間的努力下，政府跟大家一起走到了一條穩健的道路。

卓榮泰指出，現在全世界期待一個非紅民主供應鏈，我們更掌握這個契機，讓台灣在民主非紅色供應鏈中，取得不可泯滅的角色。另外，友善職場環境是政府持續在推動的，只有將福利工資水準各方面提高，才能再次創造經濟發展的力道，所以他經常跟業界同盟夥伴們說，一定要培訓好人才，善用好人才，才能留住好人才。

卓榮泰也提到，扶植中小企業是政府在對美國關稅談判當中最先想到的部分，今年4月初，當美方出現對等關稅之後，行政院在48小時之內就由經濟部提出了對產業支持的想法，如今特別預算已經通過，政府在產業支持方面編列了930億，屬於經濟部的有630億，希望協助中小企業提高競爭力、推升多元市場開發等。

卓榮泰說，他很期待關稅談判盡快定案，讓大家有所遵循，政府跟所有企業的適應期能夠縮短，政府也會做更多的協助工作。

卓榮泰透露，我方跟美國的談判已經到最後階段了，雖然還沒有到總結會議，但技術性問題的磋商都已完成，所以靜待能夠進一步，不要讓產業界一直處在一個不定的狀態中；同時也會爭取我方的條件不比競爭對手高，讓競爭力持續維持，所以政府秉持國家競爭力、產業競爭力、糧食安全及國人健康四原則，作為政府談判的重要原則。

另外，針對在野黨質疑半導體赴美國，恐將掏空台灣，卓榮泰僅回應，「不可能」。

