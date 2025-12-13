卓榮泰、周弘憲將出席國政茶會盼促院際溝通！韓國瑜婉拒理由曝光

賴清德邀請韓國瑜國政茶敘。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 賴清德總統預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶會。行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲皆表示將出席，且盼能促進院際溝通。不過，韓國瑜臨時表達不克出席。媒體報導指稱，韓國瑜認為立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席。.

賴清德預定15日上午10點30分邀請卓榮泰、周弘憲，以及韓國瑜在總統府進行國政茶敘。據了解，賴清德是感受到國人對於財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今4個月未審等諸多議題感到憂心，因此盼透過行政院、立法院、考試院院際協調會商，增加溝通、促進合作。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組說明，卓榮泰由衷感謝賴清德以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展，將會出席國政茶會，期盼能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

考試院也透過媒體群組回應，周弘憲非常感謝賴清德邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，當天將出席，盼尋求更大的院際合作空間。總統府發言人郭雅慧則指出，府方對韓國瑜忽然表達不克出席感到意外與不解，總統與總統府秘書長日前面邀韓國瑜依憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。

郭雅慧續指，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。至於韓國瑜向府方表達婉拒的理由，根據ETtoday報導，韓國瑜告訴府方：「立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，幾經考量不宜與會」，因此以此為理由婉拒出席。

