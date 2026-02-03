卓榮泰：啟動長照3.0、推動「健康幣」 期盼推動健康台灣

行政院長卓榮泰今日(3日)出席「2026健康台灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮時致詞表示，我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06%，正式邁入超高齡社會。為提升國人健康餘命，政府推動「三高防治888計畫」，並在長照2.0基礎上，於今年正式啟動長照3.0，全面提升長照服務涵蓋率。同時，衛生福利部也預計推出「健康幣」，再加上運動部「運動幣」，鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

卓榮泰表示，近日已兩度與「美國在台協會(AIT)」處長谷立言(Raymond Greene)會面，上週雙方出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」時，法務部、高雄地方檢察署、海洋委員會海巡署，與美國緝毒局(DEA)攜手合作，成功破獲重大跨國毒品走私案件。另外，就是今日健康台灣樂齡論壇，顯示台美雙方共同致力於維護人類生命安全與健康的核心價值。

卓榮泰肯定谷立言及「台灣美國商會(AmCham Taiwan)」執行長魏凱(Carl Wegner)執行長對台灣醫療體系、公共醫療資源及政策方向的深入了解與支持，尤其「台灣美國商會」自2019年起，持續透過舉辦健康論壇方式，推動台美在健康議題上的交流；同時論壇討論議題亦涵蓋農業、經濟及數位發展等多元領域，並在醫療轉型議題上，與我國醫界先進進行深入且關鍵的研討，累積相當豐碩的成果。

卓榮泰指出，賴清德總統出身醫界，2024年競選期間，即提出「讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣」的理念，並以「健康台灣」作為與國人共同前行的重要起點，進一步推動「均衡台灣」與「團結台灣」，持續穩健向前。

卓榮泰表示，本次論壇主題聚焦於維護心肝健康、重症照護，以及提升健康餘命的策略與行動。他提到，為滿足高齡長者需要，政府推動「三高防治888計畫」，目標是讓8成高風險族群納入醫療照護體系照顧、8成參與者透過健康促進理念，改善生活習慣、提升自身健康，並讓8成的三高患者，透過完整醫療支持獲得更多健康照護。此外，政府也推動「癌症治療三箭」，強化公務預算給付加速引進新藥，為邁向超高齡社會提前做好準備。

卓榮泰說，政府今年正式啟動長照3.0，整體預算規模達新台幣1,153億元，目前已布建1萬5千多個長照服務據點，培育10萬多名長照照服員，長照3.0將持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯居家、社區、機構及醫療體系，讓所有需要照顧的民眾，都能在適當的場域獲得國家基本照護。此外，衛福部預計推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢；同時，運動部也推出「運動幣」，鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

最後，農曆春節將至，卓榮泰特別感謝醫療人員於春節期間犧牲假期服務國人，為因應春節期間醫療量能，衛福部已提前部署區域聯防機制，鼓勵醫院於春節期間開設門診，並提供相關補助，協調基層診所與藥局輪值服務。他期盼透過公私協力，推動各項醫療創新，讓醫療體系與最新的數位轉型相互結合，使科技能全面導入醫療服務領域，進而在推動「AI新十大建設」過程中，強化醫療與科技的緊密連結，打造真正的「全民智慧生活圈」。