卓榮泰：嚴厲要求中共當局停止所有演習

（中央社記者趙靜瑜台北29日電）行政院長卓榮泰今天表示，中華民國政府嚴厲要求中共當局應停止所有演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國民與國際社會不滿。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍宣布30日上午8時到下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍實彈射擊。

卓榮泰下午在台北市參加「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會前，接受媒體聯訪表示，凡在中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國航空器、船舶，中國當局都應保證安全，不受任何危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

他說，刻意挑在中國國民黨籍立法委員集體出訪後，及台北、上海「雙城論壇」舉行之際舉行這種惡意演習，足以證明中國正無所不用其極用盡各種手法分化台灣，造成社會對立，國民須明察，大家須冷靜。

卓榮泰表示，「這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱」，認為中國還有善意的任何幻想終將破滅而徒勞無功。

他說，希望國民真正體會到唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平。朝野各界一致嚴審通過中央政府總預算案及國防特別預算案，國家才有實力，社會才會團結。（編輯：李明宗）1141229