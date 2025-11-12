卓榮泰「回敬」韓國瑜「2盤菜」：要沈默地吞下去嗎？

行政院長卓榮泰（前排右三）今天赴宜蘭視察災情，他面對媒體詢問立委沈伯洋的事件與立法院長韓國瑜的態度，他以2盤菜回應韓的說法。（吳佩蓉攝）

大陸以分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴與言論自由，韓國瑜以1張桌子有4隻腳比喻台灣安全，批賴與民進黨打斷了其中3隻腳，今天（12日）行政院長卓榮泰以這桌上還有2盤菜回應韓，批韓不應該沉默容忍，應該給國人一個明確的說法。

卓榮泰表示，韓國瑜所說的桌子上面還有2盤菜，一盤菜就是國民黨主席去參加祭拜共諜吳石，而這個共諜當初是要消滅國民黨、消滅中華民國；身為具有國民黨籍的國會議長，迄今仍沉默不語。

卓榮泰說，桌上還有另一盤菜，就是中國針對中華民國的國會議員沈伯洋發動全球追捕，這不僅違反到自由民主的人權，更是對大家人身安全的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員。

他批評，韓國瑜身為國會議長，對此事件迄今也是沉默不語，「難道這2盤菜，韓院長都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？」韓國瑜應該給國人一個明確的說法。

