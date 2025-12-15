卓榮泰：國會毀憲亂政 若被倒閣是我畢生民主勳章

（中央社記者賴于榛、高華謙台北15日電）行政院長卓榮泰今天確定不副署立法院11月14日三讀的財劃法。對於可能的倒閣風險，卓榮泰說，如果他被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，將會是他畢生的民主勳章，「我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲、護國的道路」。

依據程序，立法院11月14日三讀的財劃法，最晚須於今天公告。卓榮泰下午與行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員林明昕、財政部長莊翠雲等人舉行「捍衛憲政秩序」記者會，強調此版本的財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論的民主原則、施行將造成國家發展無法回復的重大危害，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。

媒體關注不副署可能激化行政、立法對立，卓榮泰表示，上任以來很少主動公開與立法院進行任何不必要的對立，多是親自或是透過有效的管道與立法院長韓國瑜以及各黨團保持良好互動，但總事與願違，甚至本來已經與韓國瑜商討好的財劃法修法，也突然被立法院突襲，在11月14日三讀立法院的版本。

卓榮泰表示，他深感無奈，現在的情況是立法院做了一項決議、通過一項法案，政院雖然認為違憲，但已經沒有大法官來做裁判，無從救濟，甚至提出覆議案也無法至立法院報告說明，這就是違背民主，政院已經善盡各種的可能。

他強調，獨裁是一個人或是一個機關，做了任何決定之後，沒有人可以制衡，沒有方式可以救濟，才叫獨裁。立法的獨裁無人可控制、無人可管，一院獨大從擴權到搶錢，到今天破壞憲政體制。

卓榮泰也解釋，行政院提出不副署，立法委員有意見、反對，可以依照憲法增修條文提出不信任案來倒閣，因此這個不能稱為行政院獨裁，因為立法院有後續的救濟救濟方法、憲法機制等。不信任案可說是憲法賦予國會的救濟機制，不副署則是憲法賦予行政院院長的救濟方式。

卓榮泰也提到，身為行政院長，如果他被一個違憲亂政的國會跟政黨提出倒閣不信任案，將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為憲法的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲、護國的道路」。

至於憲法法庭能否解決目前爭議，卓榮泰說，只要憲法法庭能夠繼續執行職權，由大法官判定違憲與否，很多事情都可以迎刃而解。（編輯：萬淑彰）1141215