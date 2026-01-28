卓榮泰：在野黨不要什麼都擋！籲過年後重新回國會審預算

行政院長卓榮泰。（資料照片） 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 藍白黨團昨天在程序委員會10度擋下115年度總預算跟1.25兆國防特別條例付委。對此，行政院長卓榮泰今（28）日受訪指出，「我希望在野黨不要什麼都擋」，政府在這一個月當中想盡各種辦法、透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、溝通、協商，但「完全不得其門而入」，大家如果還有心思的話，希望年前好好的理性坐下來對話，之後，大家過年後重新回到國會、重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧

廣告 廣告

卓榮泰上午出席「極端氣候下的國土規劃挑戰研討會」前受訪，做了以上表示。

卓榮泰說，立法院這個會期只剩下三天，總預算已經被延宕了153天，「我希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋，國防預算擋，難道未來的台美關稅談判也要擋嗎？」人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，有很多新增事項、新增計畫跟新增的經費預算都沒辦法順利執行，這影響的不只是單一項目而已，而是影響到整體國家在今年總預算整個施政方向跟進度，包括我們要按時間進行計畫、發包等作業，所以已經造成事實上的影響。

卓榮泰強調，政府在這一個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入。我們希望，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話。「我今天來參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題」，希望對話之後，給大家一點時間，過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

1.25兆國防預算週五付委未定？羅智強：盼賴清德兌現國情報告承諾

感謝50萬人次的「鏟子超人」 卓揆：展現台灣社會的信任與團結