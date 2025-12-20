卓榮泰：安定民心 重要交通樞紐加強戒備提高見警率

（中央社記者賴于榛台北20日電）台北昨晚發生隨機傷人案，行政院長卓榮泰今天赴馬偕醫院慰問傷者及家屬時說，北捷劉姓人員昨天為保護機房衝出來試圖滅火因此遭嗆傷，希望北捷能為劉姓人員負責行為予以嘉獎；他也表示，為安定民心，國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站提高見警率作法將持續一段時間。

北捷台北車站、中山站周邊昨天晚間出現隨機傷人案，包含犯嫌張文在內4人死亡，多人受傷。總統賴清德與卓榮泰今天上午分頭赴醫院慰問事件傷者及家屬。

廣告 廣告

卓榮泰上午在馬偕醫院受訪時表示，感謝醫護團隊連夜搶救事件受害者，其中一名劉姓傷者是北捷人員，昨天基於職責所在為保護機房，因發現煙霧與大火，趕緊衝出來意圖撲滅、搶救，以至於受到嗆傷，所幸沒有其他外傷，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，目前正在急診留觀，也許狀況穩定後，就能返家休息。

卓榮泰說，劉姓傷者負起責任，讓所有可能的損害、危險降到最小，行為甚至可以成為大家共同學習的教材，希望北捷能給予嘉獎。

談到不幸死亡的蕭姓死者，卓榮泰說，蕭先生當時遭張姓犯嫌持刀砍傷，現場其實有醫生即刻協助進行必要的急救，但失血量過多，雖然馬偕團隊一直急救到凌晨4時，最終仍宣告不治。

卓榮泰表示，蕭先生的家人心情很沉重，希望能夠了解到事件動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼會讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

他說，政府定會了解動機與原因，後續並會進行檢討與加強，同時國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，也都會加強戒備、提升見警率與增加員警相關配備，這會持續一段時間，務必讓民眾心理安定。

卓榮泰也說，警政署正強力偵辦此案中，而對於社群平台上有人發布不實，或是引起大家不安的訊息，政府絕對會制止，且會透過種種管道，揪出這種造成社會動亂者，也請大家不要傳遞不實訊息，保持最起碼的安定，「給政府多一點時間跟信心，給台灣多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾」。(編輯：蔡素蓉）1141220