卓榮泰：尊重立法院譴責我、但無法接受不譴責中國

[Newtalk新聞] 民進黨立院黨團昨日提出譴責中國軍事演習提案，但議程被藍白擋下，不過，藍白黨團則通過決議，譴責行政院長卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮。對此，卓榮泰今(3)日表示，「立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受。中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的空域海域都造成很大的困擾，台灣周遭有這麼十萬次的航行透過，非常的忙碌，應該確保安全。」

卓榮泰上午出席出席在交通部航港局中部航務中心舉辦的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」。

卓榮泰致詞說，非常高興，這是他2026年第一個公開的行程。台灣的東北季風非常的強，風力機組它主要的發電是在每年的十月到隔年的三月，這段時間當中，為的就是讓我們的燃煤機組，它能夠進行停機，也進行一些降載。讓這個風力發電來補充，讓我們的能源政策達到減煤減碳，而且可以穩定供電。

卓榮泰說，所以這麼多的風電的系統能夠全速的加速來進行。就發電量而言，到了今年的年底，離岸風電的發電裝置容量去年年底達到3.5GW。 加上民間的、台電的離岸風電的發電數量超過了100億度，這個都非常讓我們能源轉型政策得到一個很清楚實質的數字。

卓榮泰說，台灣的海運非常強，我們陽明、長榮、萬海，在世界航商當中都名列前茅。 而且全世界最忙碌的海運航線也在我們周遭。每年在台灣周遭往來的這些船舶超過十萬艘次，非常非常的多。

卓榮泰說，「所以為了保障航行的安全，任何國家不要隨便在我們周遭進行軍事演習，這個才對，台灣一定要表達強烈的抗議，一定要表達強烈的抗議。 這個我也很遺憾，立法院譴責我，我尊重，但是不譴責中國，我無法接受。中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的空域海域都造成很大的困擾，台灣周遭有這麼十萬次的航行透過，非常的忙碌，應該確保安全。」

卓榮泰說，談到預算又必須再拜託了，今天已經是1月3日了，今年的總預算到現在還沒有審，「大家在這裡面帶微笑，我心裡面非常的焦慮」。 如果今年的總預算沒有過的話，連2026都困難，我們怎麼談到2027？所以每一年的計畫執行跟預算都要如數的展開。

卓榮泰說，他也很為國人擔憂，因為交通部有一項非常好的政策是TPAS。 未來在TPAS 2.0對常客、熟客、長程的旅程會做更多的優惠。今年這一年編了75億在TPAS的預算當中。

卓榮泰說，TPAS不是中央政府直接撥給人民，不是，必須拜託台中市政府，拜託地方政府來執行這個工作。 那台中市政府在今年就會有2.6億的TPAS。 那現在他還沒有預算，給你稍微欠一點，請市政府先墊，「等到立法院通過了，我們如數補回，但不要跟我算利息」。

卓榮泰說，除了TPAS之外，今年開始四年一千億的縣市管河川整治工程，第一年147億，在臺中的也有4.27億，那現在也不曉得怎麼進行。 如果他不能在防汛期之前能夠完成的話，那我們對人民的安全保障可能又要被人民批評了。 所以還是希望能夠儘速的透過。

卓榮泰說，於公託托育的政策，對臺中市今年也有4100萬元。 另外在無人載具產業的發展統籌計畫當中，也補助了台中市政府4790幾萬。 那這些都算起來都是中央在計畫中要給市政府的。 台中市政府如此，全國22縣市都有超過將近四、五百億的預算都在這裡，但現在預算都還沒有著落。

卓榮泰說，他還是希望立法院能夠回歸正途，辦一點對國家真正福國利民的事情，把預算趕緊的通過，這個我們才能夠如數的進行。

