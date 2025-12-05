卓榮泰：小紅書若不提改善承諾 1年後擬直接封殺
（中央社記者賴于榛、吳書緯台北5日電）小紅書遭暫時封鎖1年，行政院長卓榮泰今天表示，由小紅書產生的詐騙金額達新台幣2億元，且小紅書上的不當內容也妨礙青少年身心成長，政府會觀察小紅書在未來1年是否給出法律或技術承諾，否則下一步可能透過科技手段考慮直接斷掉。
內政部昨天宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且對發函「已讀不回」，因此發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。
卓榮泰今天接受廣播節目「寶島全世界」專訪時指出，Meta、LINE、Google、Threads都已落地被納管，落地就能找到負責人與負責公司，一旦有出現詐騙不實的廣告，政府就能要求業者在指定時間內下架，未下架的話就可以處罰，Meta就曾被開罰，讓大家都知道「台灣是玩真的」，業者配合程度也很高。
談到TikTok，卓榮泰說，雖然TikTok對政府的要求有回應，但若持續不改善，政府也不能容忍，會請數發部持續注意。
至於小紅書，卓榮泰表示，小紅書根本不願落地、也完全不理會政府要求，目前因小紅書產生的詐騙金額達2億元，且除了詐騙外，有很多親子團體非常在意小紅書上的不當內容恐妨礙青少年身心成長，但小紅書都不配合處理。
主持人詢問，為何禁止小紅書暫定1年而非2年。卓榮泰解釋，這是邏輯手段問題，台灣仍是言論自由社會，對於傷害青少年、含詐騙廣告的小紅書，無法處罰當事人，只能予以阻斷，希望改變民眾瀏覽習慣並降低平台影響力。
主持人追問，若小紅書持續置之不理該如何因應。卓榮泰說，下一步可能就不是時間問題，應該要用更好的科技手段、考慮直接斷掉，但現在不能講這麼快，仍會觀察小紅書是否在這1年當中，給予更好的法律或技術承諾。（編輯：林克倫、林興盟）1141205
