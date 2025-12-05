卓榮泰：小紅書若1年不改善 考慮「直接封殺」

行政院長卓榮泰指出，若小紅書1年沒有改善，將考慮以科技手法直接斷掉。資料照，李政龍攝



中國社群軟體小紅書遭封鎖1年，行政院長卓榮泰今（12/5）表示，小紅書相關的詐騙金額高達2億元，且它完全不理會政府要求，政府將觀察小紅書1年內是否改善、給出更好的法律或技術承諾，否則就下一步就考慮以科技手段「直接斷掉」。

卓榮泰今天接受《寶島全世界》節目專訪時表示，Meta、Line、Google、Threads都被納管，落地就能找到負責人，若有詐騙不實廣告，就可以要求在時間內下架，未下架就可以處罰，其他如蝦皮、拼多多等，有的是想落地，但礙於法令、有中國資金等問題，就會繞道第三國或是用其他方式在台灣落地。

卓榮泰續指，小紅書根本不願落地，也完全不理會政府要求，不但詐騙金額超過2億元，小紅書上的內容對於兒童、青少年的傷害，是很多親子團體一直在意的。小紅書是來自中國、來自言論不自由的地方，他們放任這種不自由的言論來傷害台灣的言論自由，這是政府不能接受的。

卓榮泰說，之所以不直接將小紅書斷掉，而是停止1年，這種方式表示台灣還是一個言論自由的社會，對於傷害青少年或是不實廣告，因為不能直接處罰當事人，只能阻斷讓國人的瀏覽習慣，因為還是有很多家平台可以使用，可以改變這種平台降低它的影響力，如果它繼續不理，那下一步可能就不是時間的問題了，應該用更好的科技手段、考慮直接斷掉，不過現在不能講這麼快，會觀察小紅書是否在這1年當中，給出更好的法律或技術承諾。

