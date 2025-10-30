卓榮泰：市府疫調待加強請農業部即刻協助

▲卓榮泰於行政院會強調防疫分秒必爭，台中市府疫調有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 台中成非洲豬瘟破口，事後廚餘處理方式與疫調荒腔走板，對此行政院長卓榮泰今（30）日做出7點裁示，強調截至目前為止疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心，防疫分秒必爭，台中市府疫調有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，而豬隻禁運禁宰期間補助方案早日展開受理申請，同時感謝中央地方防疫人員辛勞，籲請相關單位核定放寬加班時數，最後強調目標只有一個，就是徹底阻斷非洲豬瘟傳播途徑，直至完全清除，堅定守護台灣的養豬產業，確保國人食品安全無虞。

廣告 廣告

卓榮泰表示，為防堵非洲豬瘟疫情擴散，行政院第一時間在臺中設立中央前進應變所，由農業部杜次長擔任現場指揮官，並請政委陳時中進駐非洲豬瘟中央災害應變中心，與指揮官農業部長陳駿季，共同召集相關部會及地方政府，執行各項防疫措施。目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心。

卓榮泰指出，為有效遏止疫情蔓延，本月26日宣布禁運、禁宰及禁用廚餘養豬等政策再延長10日，同時也啟動第2階段強化措施，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，請農業部、環境部、內政部與地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標。防疫必須分秒必爭，如台中市府疫調執行有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

卓榮泰說，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型之飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者之輔導補助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助之受理申請，讓政府補助迅速到位。

針對除清理境內戰場，卓榮泰指出邊境防疫不容懈怠，請財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可以放過，並納管境外電商平臺及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規則須懲罰。同時請海洋委員會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓榮泰指出，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，2019年修正《動物傳染病防治條例》，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫義務與責任。此外對境外未落地電商，應依《動物傳染病防治條例》、《兩岸人民關係條例》等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數位發展部立即邀集相關平台業者共同研商廣告限制處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

卓榮泰也特別感謝中央與地方防疫人員辛勞，在這段期間為防堵非洲豬瘟疫情，許多人不眠不休持續加班、犧牲假期，展現高度使命感與團隊精神。請相關部會及地方政府，對參與防疫工作人員，核定放寬加班時數，如實給予加班費。

最後卓榮泰表示，非洲豬瘟疫情警報尚未解除，仍對我國養豬產業構成威脅。在此特別肯定，過去這段時間，中央各部會與地方政府的共同努力，將疫情控制在最小範圍。目標只有一個，就是徹底阻斷非洲豬瘟的傳播途徑，直至完全清除為止，也希望全體同仁團結一心，貫徹落實各項防疫作為，才能堅定守護臺灣的養豬產業，確保國人食品安全無虞。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／禁運禁宰補助曝！傳統肉攤停業補3萬、禁用廚餘飼料每頭300

嘆疫調報告前後不一有重大缺失 卓榮泰要集中全國力量協助台中

野豬若吃「盧媽臭臭鍋」 專家憂：台灣不可能回到非疫區