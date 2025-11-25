卓榮泰：廚餘政策全面性檢討 半個月內決定

（中央社記者林敬殷台北25日電）民進黨立委邱志偉今天舉日本為例，建議行政院長卓榮泰，補助家戶購買廚餘機，納入防疫體系。卓榮泰表示，行政院正在針對未來廚餘政策做全面性檢討，必須在半個月內要有所決定，否則對養豬業者、清運廚餘業者，還有產生廚餘的事業單位都是很大的困擾。

立法院今天繼續進行總質詢。邱志偉質詢時表示，日本的廚餘處理的很好，廚餘去水化之後就可以焚燒，沒有除水化的廚餘，放入焚化爐是一個損害。他建議，補助民眾購買廚餘機能成為一個全國性的政策，讓廚餘乾燥機納入防疫體系。

卓榮泰說，行政院這2天正在針對未來廚餘政策做全面性的檢討。也希望能夠盡快來決定，否則對養豬業者，還有這些清運廚餘的業者、產生廚餘的事業單位都是很大的困擾，行政院會做最快的決定。

卓榮泰指出，未來如果廚餘去化能夠有所解決的話，尋這個去化、終端去化的問題引申出如何來處理，瀝乾以後去焚化是一條途徑，直接送去堆肥做飼料也是一條途徑，送去做生質能發電也是一條途徑，正在尋這個途徑來做各種的考量。

邱志偉表示，廚餘主要有2個方向，一個是要減量，另一個是廚餘的安全化，讓廚餘變成安全飼料，也就是所謂的Eco-feed，他近日到日本考察，日本在Eco-feed有非常好的經驗，而且還比原來的飼料成本更低，可以請農業部去做研究及跟日本學習，如何透過政府的體系建立起來，把這個廚餘變成一個安全的 Eco-feed、安全的飼料。

卓榮泰說，行政院會在半個月之內，配合整個廚餘禁用的期間，必須在半個月之內要有所決定，最近正積極的在討論廚餘未來的處理政策。（編輯：蘇龍麒）1141125