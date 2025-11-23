卓榮泰、張善政同車推觀光 親爆共同點：阿公都是台鐵站長

「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動。（資料照／廖姮玥攝）

2025富岡鐵道藝術生活節昨（22日）舉行開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政一起搭乘「藍皮解憂號」，從台鐵桃園站出發到富岡站，為活動揭開序幕。值得注意的是，張透露其實自己是資深的鐵道迷，從6歲開始著迷鐵道，自己祖父也曾經單擔任過台北站的站長；而卓揆也分享，自己的阿公則是台中火車站的站長，「2位老人家」過去可能見過。

張善政指出，自己從小便熱愛鐵道，祖父曾任台北車站站長，自己從未滿6歲便開始隨祖父南北奔走搭火車，笑稱是現場最資深的鐵道迷，呼籲大家把握時間到訪富岡共同感受鐵道文化的魅力。卓榮泰則是分享，自己的祖父也擔任過台鐵台中站站長。此外，他從出生到國中都居住在台北捷運中山站附近，是以前台鐵淡水線所在地，當時每日都看到藍皮柴油列車在面前經過，不論是起床或就寢，總能聽到火車運轉的聲音。

最後，卓榮泰感謝桃園市政府年年舉辦「富岡鐵道藝術節」活動，尤其他剛才從桃園車站搭乘「藍皮解憂號」列車前來富岡車站，一路欣賞美景的過程中，著實讓他能夠「解憂」不少，也歡迎民眾多多搭乘。

