卓榮泰：感謝高市早苗堅持正義 歡迎日偶像來台演出

（中央社記者賴于榛台北5日電）中國強烈反彈日本首相高市早苗的「台灣有事論」，並以抵制赴日旅遊、取消日本藝人演出等作為反制。行政院長卓榮泰今天說，感謝高市早苗在高壓情境下仍堅持正義與和平，台灣近日有不少人將出遊地點改為日本，也歡迎日本偶像歌星來台演出。

高市早苗日前提出「台灣有事論」引發中國強烈反彈，採取抵制赴日旅遊、暫停進口日本水產品、取消日本藝人演出等反制措施，包含知名歌手濱崎步、大槻真希在中國演出都受影響。

卓榮泰在行政院秘書長張惇涵、政務委員馬永成、發言人李慧芝、外交部次長吳志中等人陪同下，接見日本台灣交流協會會長隅修三一行人。卓榮泰致詞時表示，高市早苗日前對台海地區穩定、和平的一席談話，讓他非常感動，也感謝高市早苗在高壓下仍堅持正義、和平發言。

他說，因為如此，最近很多台灣人出國時把目的地改為日本，台灣歡迎日本偶像歌星、表演團體來台，「我們一定會滿場、滿場歡迎」。

卓榮泰也提到，總統賴清德近日有許多重要談話，包含說明強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案與其後續特別預算，向世界表達台灣是自由世界的成員，有決心也有能力護衛真正的和平與主權。

他強調，和平靠實力，要有真正的和平必須要有真正的實力，只有和平才能確保無事，「我真誠希望台灣無事、日本無事、世界平安」。

卓榮泰說，賴總統特別提到，政府會支持台灣產業的世界布局，促進各地區的繁榮與進步，但布局會以台灣作為研發、製造基地，倘若能加上日本的材料設備先進技術，台日就能強強聯手。

總統府資政、前駐日代表謝長廷日前獲授日本天皇授予的「旭日大綬章」，卓榮泰說，這證明台日相互促進交流與雙邊關係，都是雙方必須加大力道做的事情，是一種善的循環。

大阪世界博覽會已落幕，卓榮泰說，大阪世博會非常成功，當中台灣館備受矚目，目前正由馬永成規劃，要將台灣館移回台灣。

隅修三說，台日交流持續發展，例如日台交流協會曾協助提供監測堰塞湖水位的儀器、台灣日前也解禁日本福島水產品，對災區重建給了一劑強心針；台積電興建熊本二廠，是雙方半導體合作具體的例子。

隅修三表示，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會昨天在第49屆台日經濟貿易會議簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，推進雙方合作，今天下午他將出席台日第三國市場合作委員會議，鼓勵台日企業合作共同進軍第三國。（編輯：蘇志宗）1141205