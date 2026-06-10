卓榮泰：推失智症照護 政策結合AI強化服務量能

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（中央社記者沈如峰基隆10日電）行政院長卓榮泰今天在基隆表示，台灣失智症人口已接近40萬，且有持續增加及年輕化趨勢，政府將透過長照3.0與失智症防治照顧政策綱領3.0相結合，補足照護缺口，同時導入AI科技，提升照護品質與安全。

卓榮泰下午前往基隆七堵失智症團體家屋，關心地方照護能量與現況。

卓榮泰致詞時表示，失智症這個議題在前不久被社會討論過，患者數量持續上升，且年齡層也有往年輕化方向走，如何提供更多協助已成為重要課題。政府正推動「失智友善台灣777」計畫，除希望讓失智者獲得診斷與服務，也希望讓照顧者得到更多的支持與訓練，也希望讓大家對失智症有更普遍的認識，多關懷我們身旁的人，讓患者及早接受治療與照顧。

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他指出，政府將透過長照3.0與失智症防治照顧政策綱領3.0相結合，除增加服務量能也將提升服務品質。此外，也要導入更多的AI人工智慧，一方面可部分取代現在比較缺乏的人力，一方面是讓失智者能夠在科技輔助的環境中，增加平時活動上的安全屏障。

卓榮泰說，政府將在「健康台灣」理念下持續推動各項照護政策，除提供高齡長輩完善的照顧，也要讓孩子健康快樂成長。（編輯：李亨山）1150610