卓榮泰：政策結合及導入AI強化失智照護量能 (圖)

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員鄭傑仁今（10）日下午說明，今天隨著滯留鋒面逐漸往南移動，中午之後各地降雨有緩和的趨勢，但明後兩天（11日、12日）滯留鋒面再度往北移動，屆時各地降雨有增加趨勢；預計到週六（13日）整體降雨會趨緩，不過週日（14日）至下週一（15日），另一個滯留鋒面會逐漸接近台灣，各地降雨會有增加的趨勢，因此未來一週整體天氣相對不穩定。

民視 ・ 26 分鐘前 ・ 1 則留言