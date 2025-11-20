卓榮泰：政院版財劃法最合理 避免財政土石流釀災

（中央社記者高華謙、賴于榛台北20日電）行政院會今天通過政院版財劃法修正草案，行政院長卓榮泰說，這是能取得最大共識、也最合理的版本，希望立法院不要一意孤行，能共同支持；若執行立法院新修正的財劃法，將是一場財政土石流，一定會釀成巨大災害。

朝野持續針對財劃法攻防，立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；卓榮泰則表態無法以此新修法來重編預算，將全面迎戰。

行政院今天上午舉行「院版財政收支劃分法修正草案說明記者會」，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿出席。

卓榮泰表示，過去25年不管哪個政黨執政，政院曾5度修正財劃法，2次送立院初審，但歷年來意見分歧，5度修法都無疾而終。

卓榮泰說，中央對地方補助逐年增加，今年已達到新台幣1兆113億元、史上最高；地方財政也由虧轉盈，101年度地方政府財政短絀598億，113年度轉為賸餘818億元，因此地方沒有急迫財政缺口，面對國家財政分配，可以審慎因應並經過充分檢討。

卓榮泰指出，政院版財劃法有5大目標要完成，首先是第一次設定基本財政需要額，讓地方有經費自主性執行具均衡性、普遍性、常態性的地方自治事項；第二是讓中央地方錢權分配更合理，兼顧中央施政量能，增加1871億地方自主財源，保障地方政府一般性補助、計畫型補助與統籌分配稅款加起來不會低於114年獲配額度。

卓榮泰說，第三，希望城鄉分配更公平，直轄市與非6都縣市統一分配公式，不再有強弱高低之別，並依老幼人口、工業污染程度、離島等做不同指標加權；第四，地方自治更強化；第五，提升中央地方夥伴關係。

卓榮泰並提出3項結論指出，首先是地方多分錢但不分擔責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展建設執行受嚴重影響，受害的是全國人民，也影響中央與地方補助關係，且最近地方災變，中央哪件不是即時協助、全力補助，「地方有事就是中央有事」，維持中央調節能力對國人才有利。

卓榮泰表示，第二，各種分配不公平會造成城鄉差距擴大，劫貧濟富會讓強弱失衡，這種違背公義的事，在院版財劃法不會發生、不容許發生。

卓榮泰指出，第三，政院送出明年總預算在立法院審議中，匆忙通過再修版，竟要求政院變更甚至重編，都違反程序正義，違反中央地方施政穩定性，不容許發生，也不接受。

卓榮泰表示，政院版本可以取得最大共識、最合理的版本，希望立院不要一意孤行，審慎看待政院版財劃法，政院會用最快速度送請立法院審議，希望獲得立法院支持，共同把財政穩健回復到常軌，當國家被迫要坐上財政失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況，若讓再修正版財劃法執行，「那是一場財政土石流，一定會釀成巨大的災害」。

卓榮泰喊話，希望立法院把握時機，重新建立兩院合作關係，也藉此建立中央地方夥伴關係，審慎、迅速審議院版財劃法；就像他過去說過「協商未到根本絕望，絕不放棄協商」，但要逼政院接受並執行違憲、違法的法律，行政院做不到，國人也不容許，「這是我們的底線」。（編輯：林淑媛）1141120