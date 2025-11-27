卓榮泰：政院版財劃法若獲立院共識 將詳列試算結果

（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院會今天對立法院14日三讀的財劃法部分條文提出覆議，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰說，立院版財劃法修法有極端矛盾、窒礙難行、違反憲政秩序等6大問題，希望立法院能詳細審視覆議案，別錯上加錯，若國會能對政院版財劃法達成共識，政院將詳列相關試算結果。

立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，今天於行政院會通過覆議案，將呈請總統核可。此外，政院日前也已提出院版財劃法，送交立法院審議，但尚未被排入審議議程。

廣告 廣告

卓榮泰今天出席政院會後記者會時指出，政院提出覆議是基於憲政機關賦予政院的權利與責任，每次都是被動提出，今天也是政院過去一年多來第8次提出覆議，而政院前一回針對財劃法覆議時，很清楚提到公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，但是立法院仍否決覆議，導致最後有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配。

卓榮泰表示，立法院14日的三讀版本比現行版本錯誤更大，包含，第1若依據三讀條文，民國115年總預算案需要增列5600億元以上，超過公債法規定；第2，條文要求一般性補助不得低於一定金額、計畫型補助不得低於一定比例、延續型計畫不能終止或是變更，違法憲法意旨，侵害行政院預算權、政府財政健全，以及中央施政決策。

第3，三讀條文規定中央應補助地方政府，等同緊縮中央調劑盈虛能力與實施彈性，這也是過去所沒有；第4，三讀條文財力級次按照舊版分級，但是財源分配卻按照新版，嚴重矛盾；第5，條文限縮中央減撥或是扣抵補助款權限，也對中央監督造成障礙；第6則是中央對地方的考核事項不足。

卓榮泰說，立法院14日的三讀版本有極端矛盾、窒礙難行、違反憲政秩序等問題，將拖慢國家進步速度，台灣的建設不能落後其他國家，政院堅持不能照此修法執行，期盼立院記取上次錯誤教訓，不要錯上加錯，合理審視覆議案內容。

對於政院版財劃法草案，卓榮泰說院版草案經過一年規劃、6度與地方政府討論，有助國民生活品質更均衡、垂直分配更合理、水平分配更公平、地方自治更強化、中央及地方夥伴關係更提升，一般性補助不必受限，可以恢復計畫型補助，還能將統籌分配稅款挪出更多財源給予地方，面面俱到。

卓榮泰表示，部分在野黨私下清楚也肯定政院版草案，只是黨的意思決定了他們的行為，但他認為，若能在立法院清楚討論院版草案，大家也接受院版的原則與公式，中央可以將試算結果數字詳列，避免現在就詳列，反倒遭懷疑數字如何拼湊而出。

他說，很遺憾目前院版草案還是被擱置，希望立法院能重視討論此事。（編輯：林淑媛）1141127