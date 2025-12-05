卓榮泰：新式核能若商轉 非核家園定義可能重新思考

（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院長卓榮泰今天說，未來若新式核能技術研發成功可供商轉，台灣也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，那可能就要重新思考「非核家園」的定義。

經濟部核定台電針對核二、核三廠重新啟動進行自主安全檢查，經濟部預估若一切條件符合，最快2028年可重啟核三廠。

卓榮泰今天接受「寶島全世界」節目專訪時表示，所謂核三廠最快2028年可以重啟，是因為自明年初起算，包含核安會訂定再運轉計畫、交給台電進行自主安全檢查、檢查時間約需要1年半至2年的緣故。

卓榮泰強調，誰都沒辦法保證自主安全檢查的結果，例如需更換的設備已停產、某種技術無法使用、地質土壤問題、地震帶問題無解等無法執行的情況，而若所有條件都許可、完全沒問題，也還要回到核安會決定是否准許重啟。

主持人追問，若核三廠真的重啟，民進黨如何維持非核家園理想。卓榮泰說，前總統馬英九也提過非核家園，目前非核家園期程雖無法定期限，但政府還是追求非核家園，只是時程必須往後延，同時推動發展多元綠能的二次能源轉型。

卓榮泰表示，未來若有新式核能技術研發成功可供商轉，政府和民眾也在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，屆時「非核家園」的定義可能要重新思考。（編輯：林克倫、林興盟）1141205