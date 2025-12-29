卓榮泰：明年文化幣擴大發放 13-22歲全面領取1,200點

行政院長卓榮泰出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（29）日出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會時宣布，自115年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣。卓榮泰鼓勵青年朋友多使用文化幣，讓文化豐富大家的生命，同時也期勉大家善用創意金頭腦，以改變國家未來走向。

卓榮泰致詞時幽默地說，在看電影和表演、觀看運動賽事、參加喜宴，以及與青年朋友相聚的四種場合，講話應該愈短愈好，因此他今日主要聚焦在「文化幣功能」及「青年功能」兩大面向上。針對文化幣部分，前（112）年開始推動時，僅發給18至21歲青年每人1,200點，去（113）年將適用年齡層擴大至16至22歲，並於今（114）年試辦13至15歲每人600點文化幣。文化幣自112年推動以來，每年領取率都有80%以上，而13至15歲領取率相對較少，約67%。

為鼓勵更多青少年接觸文化產業，卓榮泰宣布，自115年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣，政府用更大的力量支持青年朋友，同時未來文化幣若使用踴躍，文化部李遠部長也承諾：「用得愈多，他就會發得更多，一直往上加」，希望青年朋友早領早享受。而卓榮泰也溫馨提醒青年朋「今年『幣』，今年畢」，今年尚未使用完畢的文化幣點數，務必在年底前儘速使用。

另一方面，為強化青年公共參與，有效發揮青年力量及功能，行政院成立「行政院青年諮詢委員會」，並於12/16召開第5屆第2次會議，與青年諮詢委員進行意見交流。他特別肯定林彥廷委員在會中提出「長照3.0計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施」一案，因此，在12/18的行政院院會議案中，也特別安排衛生福利部進行「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」報告。卓院長強調，透過青年朋友的創意金頭腦，提出一個很好的想法，就有機會形成國家政策，進而改變國家，這就是年輕人的功能。

此外，卓榮泰提到，行政院推動的「青年百億海外圓夢基金」，只要青年有想法拿出提案，經過審核後，就會用政府的力量將大家送往海外學習，實現「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」目標。而該計畫推動的第一年，已成功送1,400多位台灣青年走向世界實現夢想，目前相關單位也正在彙整這些年輕朋友的精彩故事，希望成為激勵更多人的力量。

