卓榮泰：是我努力不夠 行政、立法仍存差異 盼尋求最高共識建設國家

歷經2個月的施政總質詢在今天(28日)畫下句點。行政院長卓榮泰坦言，他努力不夠，行政和立法兩院仍存在很多差異，他誠摯希望彼此在不同差異中尋求最高共識，把不可能解決的差異暫時擺一邊，設法走出建設國家、發展未來的重要大路。

立法會本會期施政總質詢28日落幕，行政院長卓榮泰表示，他每次站上備詢台，都會向會議主席鞠躬，一方面是依據憲法第57條、增修條文第3條，規定行政院向立法院負責；另一方面對他而言，每一次鞠躬，都代表希望有重新合作模式的開始，及兩院基於憲政正常運作模式。

廣告 廣告

卓榮泰說，他在今年8月便說，必須調整行政院的施政順序、行政院的財政支出結構，以及兩院的互動關係。在9月底施政報告時，也提到未來要重建3大工程，包括在後關稅時代，重建全國產業在全球布局；全面進行災區復原重建；並希望重建社會信任，其中包括行政、立法兩院互信。

卓榮泰指出，他遺憾的是，上述前兩項的重建已依序進行，至於最後一項重建工作，他認為他個人努力不夠，兩院之間仍存在很多差異，包括對國家未來不同立場的差異、對國家安全不同思考的差異、對國家財政不同角度的差異。

卓榮泰強調，兩院能否從上述差異取得最大公約數，讓國人看到行政、立法兩院可以經過協商完成人民託付的任務、也可以經過合作改變目前現狀，若是如此，他代表行政院在此答覆質詢時，就是共同為國家未來尋找可循的方向。

卓榮泰提到，他誠懇希望兩院共同合作，這才是國人最大的要求。卓榮泰：『(原音) 沒有國哪有家、沒有國哪有黨、沒有國哪有個人，我願意我也期待我們一起以國家為念、以家為念、以每一個國人為念。基於國家一體，中央、地方合作的理念之下，我們找出一條全國國人所樂於看到的。』

卓榮泰表示，讓彼此在不同差異中尋求最高共識，往此共識走，把不可能解決的差異暫時擺一邊，才有辦法走出一條人民期待、建設國家及發展未來的重要大路。