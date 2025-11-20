卓榮泰：普發一萬續防詐 太子集團案應檢討

（中央社記者賴于榛台北20日電）台北地檢署正偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，行政院長卓榮泰今天表示，此案顯示政府未能防範於先，造成民眾不良觀感，應全面檢視現行制度缺口，立即建立完善且有效的安全防護機制；此外，普發一萬進行中，防詐、打詐作業也應持續進行。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰主持「行政院114年第5次治安會報」時表示，全民普發現金已全面開放登記，普發工作仍在進行中，請各部會持續關注各種最新發展狀況，積極推動防詐宣導及打詐工作，讓普發現金工作順利執行，使民眾均能於規定期間內領到該筆現金。

談及防詐工作，卓榮泰提到，在政務委員林明昕及行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元督導下，政府持續進行打詐及防詐宣導工作，內政部警政署自9月起針對普發一萬防詐成立專案打擊小組，積極追查假冒網站及可疑廣告，迄今已通報移除3個境外假冒網站，並下架停權177件詐騙廣告及帳號，同時偵辦10件以政府普發現金名義的詐騙案件，展現具體成果。

此外，針對太子集團涉洗錢案，卓榮泰說，金融機構無法事前察覺異常，顯示金融安全防衛系統仍有明顯不足，在詐騙集團橫行情況下，政府應更加速強化相關防制機制，尤其檢、警、調等單位在這起事件的預警防範系統未能防範於先，造成民眾不良觀感，請全面檢視現行制度缺口，立即建立完善且有效的安全防護機制。

卓榮泰表示，必要時應由林明昕協調召集跨部會會議，以建立事先有效的防範機制。

「雙11」網路購物活動結束，但卓榮泰提醒，預期仍會有大量各種境外貨物及包裹郵寄來台，請財政部關務署加大查核力度，落實邊境查驗工作，並請海委會海巡署加強邊境走私查緝工作，將違規物品杜絕於境外並防堵任何疫情入侵的威脅。

內政部移民署在會中報告「國際犯罪集團詐騙販賣我國護照及掩護偷渡行程之趨勢分析與策進作為」，卓榮泰要求，內政部須會同外交部持續強化護照核發、遺失及註銷等情資管理及交換，並積極推動與友邦國家建立通報及攔阻機制。

卓榮泰表示，外交部應持續精進護照管理及處罰規範，以確保國境安全，並請教育部、勞動部及地方政府共同推動護照防詐宣導，特別針對青年及赴海外工作族群強化識詐教育；內政部也應整合跨部會能量，與民間團體、航空業及旅行社協力，全面建立防制護照外流的韌性體系。（編輯：林克倫）1141120