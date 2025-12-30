卓榮泰：未來將擴大兒少教育發展帳戶

行政院經濟發展委員會第三次顧問會議「均衡台灣組」昨天舉行，會中聚焦供水、產業及少子女化對策議題；對於朝野仿效「川普帳戶」主張設立孩童儲蓄帳戶，由政府投資代操基金，行政院長卓榮泰表示，將擴大執行既有的兒少未來教育與發展帳戶，並定期檢討成效，有效銜接社會需求。

此次均衡台灣組顧問會議聚焦供水治理計畫、因應少子女化對策、六大區域產業及生活圈等議題，推動區域均衡發展。

均衡發展組顧問會議共同召集人、宏碁創辦人施振榮說，育嬰人力是關鍵，應讓年輕人生小孩後有外傭幫忙照顧，男生要平等照顧嬰兒。

卓榮泰指出，今年經濟成長率比預期好，應該會達百分之七點三七，人均ＧＤＰ（國內生產毛額）將達三萬八七四八美元，明年力拚四萬美元，失業率穩定維持百分之三點三，消費者物價指數年增率也落在百分之一點七，已達「二上一下一平穩」目標，明年一月將再舉行經發會，將顧問意見融入未來施政目標。

對均衡台灣願景，卓榮泰說，政府以「六大區域產業及生活圈」為國家區域產業發展上位政策，規畫一五二項重大建設，推動供水、供電、社宅、教育、交通、文化、醫療、生活、淨零及廢棄物設施。

不過，均衡台灣相關預算約六兆多元，行政院指出，若明年度中央政府總預算案未通過，明年度受影響經費將達三二六億元，其中又以大南方新矽谷一二八億元、桃竹苗大矽谷有一二六億元最多。

