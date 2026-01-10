卓榮泰、李洋視察元長 舊公所轉型健康運動樞紐
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣元長鄉新行政中心啟用屆滿一週年，立法委員劉建國日前特別邀請行政院長卓榮泰與運動部長李洋南下視察，除了解新公所運作成果，也同步為元長鄉下一階段建設爭取中央支持，推動「行政、健康」雙中心發展藍圖。
劉建國指出，元長鄉舊公所使用超過半世紀，耐震能力不足，早年即存在安全疑慮。他與前立委蘇治芬多次向中央反映地方需求，最終成功爭取內政部前瞻計畫補助約1億620萬元，協助新行政中心順利落成，不僅保障洽公民眾與公務人員安全，也提升整體行政服務品質。
隨著新公所穩定運作，原舊公所基地如何再利用成為地方關注焦點。元長鄉長李明明提出「樂活運動館」規劃，希望回應高齡化社會需求，打造結合健康促進與在地照顧的公共設施。劉建國表示，元長鄉老年人口比例高，必須及早布局健康老化環境，因此積極向行政院爭取，預估總經費約1.2億元。
規劃中的樂活運動館，將導入以科學為基礎的運動處方概念，依不同年齡與身體狀況設計合適運動內容，提升長者運動安全與成效。同時也將串聯虎尾國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心資源，落實醫養結合，實現「在地健康安老」目標。
館內空間設計以全齡共享為核心，規劃羽球、籃球、桌球與韻律教室等多功能場域，讓長者、青壯年與兒少皆能使用，成為促進社區交流與健康生活的重要據點。
劉建國強調，新行政中心與樂活運動館相互呼應，是元長鄉邁向永續發展的重要關鍵。他將持續關注計畫後續進度，協助地方與中央溝通，確保建設順利推動，讓元長鄉在行政服務與健康照顧上同步升級，減輕在外打拚子女的後顧之憂。
