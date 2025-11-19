卓榮泰「槓上」《財劃法》…林修民指「政策立場不該變來變去」：要從一而終、否則支持者會覺得遭背叛…「不合理就要堅持按規定走」、若行政院不副署就是辭職或倒閣

國民黨、民眾黨近日在立院二度強行修訂《財劃法》，行政院長卓榮泰也強硬回擊，痛批藍白合力逼迫政府去接受、執行違憲的法案及預算案，為的就是持續弱化國庫、癱瘓中央政府。對此，科技專欄作家林修民今（19日）於電台節目《新聞放鞭炮》點出，以執政者的角度來看，「政策立場不該變來變去，否則民眾會覺得被背叛」。

節目主持人周玉蔻提到，對於《財劃法》，許多台派學者都認為卓榮泰應該跟藍白「硬槓」到底，不副署、不公告。不過，周玉蔻點出，總統賴清德政府最大的戰役，是明年（2026）地方選舉，「若政府要翻身，就是要靠2026」。

對此，林修民表示認同，他也指出，以執政者的角度來看，「政策立場不該變來變去」。林修民表示，在人民眼中，若執政者的說法、立場一直轉變，那就會覺得遭到背叛，所以應當從一而終，堅定立場，「若真的覺得不合理，就要堅持按照規定走」。

林修民提到，當初因為藍白立委於立院毀憲亂政，所以才有了大罷免，「但如今罷免已經失敗、人民最終決定不罷免，那就應該尊崇民意，不是『硬槓』到底」。林修民點出，若是行政院選擇不副署，那最後就只有辭職或倒閣了。

