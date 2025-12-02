卓榮泰：毒品原料冒名進口 網購平台應加強管制

（中央社記者劉世怡台北2日電）全國第13波安居緝毒專案今天舉行成果記者會，調查局破獲「喵喵」毒品先驅原料透過淘寶平台，偽以「矽油」名義進口案。行政院長卓榮泰說，網購平台不自律暗藏毒品應加強管制。

台灣高等檢察署今天在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，卓榮泰到場視察並聽取成果報告。卓榮泰視察成果並聽取高雄地檢署報告時做出上述表示。

卓榮泰致詞時對勞苦功高的緝毒人員表達嘉勉之外，同時強調反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，進而掌握新興毒品趨勢。

卓榮泰表示，相關主管機關應注意違禁品列管毒品的速度，加強罌粟花種子等毒品的走私查緝，對於網路購物平台應加強管制；就青少年的保護，應針對電子煙等施用工具及新興毒品嚴查究辦，強力打擊溯源藥頭。

至於全民反毒教育部分，卓榮泰提及應分齡、分眾，全面強化識毒能力，讓國人免於毒品的危害，展現政府對毒品「零容忍」的決心。

記者會現場展示7個案件成果，包含桃園地檢署指揮新北市調查處偵破國內首座依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）製毒工廠案、台中地檢署破獲台灣首例罌粟花栽種案以及破獲一條龍分裝販賣外送喪屍煙彈等毒品案。

高雄地檢署指揮調查局航業調查處破獲「喵喵」之第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮 」透過淘寶等平台，偽以「矽油」名義進口案；橋頭地檢署指揮刑事局破獲空運來台的藝術燈底座夾帶海洛因磚案、澎湖地檢指揮海巡署破獲快艇走私大麻花案、彰化地檢署破獲彩虹菸分裝場案。

根據台灣高檢署新聞資料，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統於今年執行第13波安居緝毒專案，共查獲毒品嫌疑人數達1969人，其中製造、運輸、販賣毒品756人，搜索821場所，羈押134人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處，成果豐碩。（編輯：林恕暉）1141202