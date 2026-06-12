卓榮泰：毒駕致死應一律從重量刑 不分毒品級次

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桃園11日晚間發生重大毒駕事故， 一名毒駕嫌犯拒檢逃逸，與警方追逐時失控衝撞路旁行人，造成2名無辜民眾死亡。行政院長卓榮泰今日(12日)受訪時強調，未來對於毒駕致死、致傷及累犯案件應一律從重量刑，不再區分毒品級次，盼能有效遏止毒駕犯罪。

近來毒駕事件頻傳，行政院會11日上午通過相關修法方向，提高毒駕刑責，不過11日晚間在桃園市又發生重大毒駕死亡車禍。一名涉嫌毒駕的張姓男子拒絕警方攔查，在市區逃逸約6公里，最終失控衝撞2名行人，造成張男及2名無辜民眾共3人死亡。

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行政院長卓榮泰今早出席活動前受訪，對於再度發生毒駕致死事件表示非常痛心與不捨。

他指出，毒品雖然有分級，在加重處罰的過程中，不同級次的毒品未來在法院量刑上輕重不同，但他認為對於毒駕致死、致傷，或是連續再犯者都應從重量刑。他說：『(原音)對於毒駕因而致死、致傷或者是連續再犯，我們都認為應該要從重量刑，不以毒品的級次來做分別，這樣才能有效的遏止這種不法的行為繼續擴張蔓延下去。』

卓榮泰強調，唯有如此，才能有效遏止不法，並對毒品犯罪予以最強力的打擊。