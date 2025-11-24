卓榮泰：沒有中央總預算寸步難行 找出審議可行之道

（中央社記者趙麗妍台中24日電）行政立法協調會議今天將在行政院舉行，討論財政收支劃分法修法與年金改革等議題。行政院長卓榮泰表示，希望找出一條可行之道，多項政策「沒有中央總預算寸步難行」。

卓榮泰今天上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮，會前接受媒體聯訪，關於院版財劃法修正草案，藍白擬予退回，卓榮泰做出上述表示。

卓榮泰表示，上週五在立法院的狀況讓執政黨團有點無力感，今天中午會召開行政立法協調會議，他會聽聽執政黨團的立委當天與在野黨團如何溝通；卓榮泰說，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可以順利審議。

卓榮泰在致詞中也提到，中央要全力推動，需要地方全力支持，也希望取得立法院全力支持；長照3.0總預算若可達到新台幣1100多億，家庭的補助一年可達18萬，但沒有中央政府總預算寸步難行，一切都是白談。

卓榮泰表示，他將與許多立委商量，如何取得行政、立法兩院相互信任，這個信任是國人、國家可以往前走的信任；好好審議中央政府總預算，正面看待財劃法，讓每個人安安心心在台灣、快快樂樂在地生活，用中央地方及行政立法合作方式，讓國人建立信心。（編輯：陳仁華）1141124