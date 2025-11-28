卓榮泰：沒有國哪有家、哪有黨？強化防衛特別條例政院通過，喊話各黨拋棄成見「以國家、人民為念」

為因應中國目標2027年武統的威脅，總統賴清德宣布規模1.25兆元的「守護民主台灣國安行動方案」。 行政院長卓榮泰於周四（11/27）行政院會中，通過國防部研擬之「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」（強化防衛特別條例）草案，將送立法院審議。 卓揆坦言在賴總統周三說明提出此特別條例之理由後，仍有部分悖離事實的言論不斷出現。 他向國人及國內各政黨喊話「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」，並呼籲此時此刻應拋棄政黨成見，以國、以家、以人民為念。

賴清德宣示打造台灣之盾 8年投入1.25兆元預算強化國防

經與國安團隊討論後，賴總統在周三召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布預算規模1.25兆元的方案，並將分8年（2026-2033年）期程執行，盼建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。

卓揆在周四院會中拍板通過國防部擬具的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將函請立法院審議，他也出席院會後記者會，說明這次通過的特別條例，是為強化民主防禦能力及國防關聯產業發展，一方面取得更先進精密的新式武裝力量，另一方面推動國防及軍工相關產業升級轉型。

卓榮泰拍板「強化防衛特別條例」 喊話各黨「沒有國哪有家」

卓揆直言，真正的和平是靠「實力」得來，當國家具備實力，就能爭取和平，讓人民毋須上戰場，期盼國人同胞能夠支持。

卓揆感慨表示，賴總統周三在國安高層會議後之「守護民主台灣國安行動方案」記者會，已清楚說明提出本特別條例之理由，然而迄今仍有部分悖離事實之言論不斷出現。他懇求國人同胞及國內各政黨，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」，此時此刻應拋棄政黨成見，以國、以家、以人民為念。

卓揆指出，過去這段時間，中共持續以各種形式侵擾台灣，因此政府極力向國人表達，政府有守護國家主權與安全的能力及決心。

卓揆直言，面對中共侵擾的形態與頻率持續升高，政府更應負責任地向國人說明，此時此刻台灣更需要提高自我防衛能力，同時也要讓全世界理念相同的夥伴們清楚明白，唯有台灣自己具備足夠實力，對方才能提供助力。

卓揆強調，當前全球許多地區及國家，包括印太地區的紐澳、日本、韓國、菲律賓，以及歐盟、德國與美國等國家，皆持續重新檢討並顯著提高其國防預算，台灣身處第一島鏈關鍵位置及地緣政治最敏感區域，更不可能不提升自我防衛能力。

真正的和平靠實力取得！ 卓榮泰：中共霸權四處侵擾迫各國因應

卓揆也說明就世界局勢而言，若非中共霸權四處擴張、侵擾行動無限上綱，世界各國毋須採取此等提升防衛工作。

卓揆強調「我們是負責任的政府，必須在此時做出強化台灣防衛韌性的決定」，他期盼國人同胞能夠支持，也希望在野黨看清事實、審慎瞭解目前局勢。

卓揆說，也唯有如此，政府才能告訴國人「真正的和平，是讓大家不用上戰場；真正的和平，是靠實力得來」，國家具備實力，就能爭取和平，讓人民毋須上戰場；倘若缺乏實力，一旦敵對勢力懷有不當企圖欲來犯時，台灣將無法及時展現防衛能力，也難以展現一個負責任政府應有的態度。

取得先進武裝、推動產業升級 卓榮泰：應審慎積極把握契機

卓揆表示，這次通過的特別條例是為強化民主防禦能力及國防關聯產業發展，一方面希望取得更先進精密的新式武裝力量，另一方面亦推動我國國防及軍工相關產業升級轉型，成為高科技產業之外，另一股助長國內經濟成長的新力量。

最後，卓揆強調，世界各國在評估國防產業的製造生產能力時，都將台灣列為另一個新興且重要力量的崛起，因此政府應審慎且積極把握契機，將外部侵擾轉化為加強自我能力及加大產業發展的力道。他指示國防部與經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

相關新聞： 北京2027目標武統台灣，賴清德：1.25兆打造台灣之盾「明年國防預算超過GDP 3%」，演說全文一次看





