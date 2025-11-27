卓榮泰：沒有國哪有家？行政院會通過國防「特別條例」

行政院長卓榮泰今（27）天親上火線召開記者會，首先就說，從昨天到今天，有一些言論持續出現，但「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念、以人民為念」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 國防部今（27日）在行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年、即2026年至2033年間投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰親上火線召開記者會，首先就說，從昨天到今天，有一些言論持續出現，但「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國以家為念、以人民為念」，希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」。

卓榮泰指出，今天的行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，將送請立法院審議，國防部之後會繼續就相關特別預算詳實編列。過去這段時間持續看到中共各種形式的侵擾，政府極力向人民表達，政府有守護國家主權跟安全的能力與決心，然後看到對方各種侵擾的型態、頻率持續增高，「我們更應該負責任向人民說，此時此刻，政府更需要提高自我防備的能力，也要讓全世界理念相同的夥伴清楚，要跟我們站在一起，要我們自己有實力，對方才能拿出助力」。

卓榮泰表示，當全球很多地區，包括印太地區、歐盟地區，此時此刻都持續對該國內的國防預算重新調整，且有明顯幅度的提高。台灣身在第一島鏈的位置，地緣政治最敏感地區，怎麼可能不提高自我防衛的能力？同樣，沒有中共霸權四處張揚、侵擾行動無限上綱，頻率不斷增加，全世界無需做這樣的防禦工作。

卓榮泰強調，執政黨跟政府必須在這個時候做出這樣的決定，期待國人同胞能支持，希望在野政黨看清事實，也能審慎了解目前局勢，「唯有這樣做，才能告訴國人，真正的和平是讓大家不用上戰場，真正的和平是靠實力得來的」。

卓榮泰說，今天通過的這兩項，一個是民主防衛的能力，一個是國防關聯產業的發展。一方面希望得到先進、精密的新式武裝力量，同時，台灣有這樣的準備計劃跟政策，就本國在地的國防軍工相關產業轉型升級，讓國防軍工相關產業成為高科技產業外，也可以助長國內經濟成長的力量。他也指示國防部極力跟朝野各黨團積極溝通，也請經濟部做必要回應。

