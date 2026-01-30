卓榮泰：海鯤號已如在野黨所說沉下去又浮上來了

（中央社記者林巧璉高雄30日電）行政院長卓榮泰今天至高雄出席航太產業座談會並說：「海鯤號經過長時間國艦國造程序後，已經如在野黨立法委員所說的沉下去又浮上來了」，代表潛艦製造技術跨步往前。

卓榮泰致詞時說，總統賴清德多次提及競逐太空、探索海洋，而探索海洋部分昨天也看到初步成果，「海鯤號經過長時間國艦國造程序後，已經如在野黨立法委員所說的沉下去又浮上來了，我們就是浮上來了」，未來也會經過更精密作業，持續進行檢測與試驗，至少在水密性與平衡穩定性部分昨天已得到初步成果。

廣告 廣告

卓榮泰說，總統與行政院所提出的「強化韌性的國防軍購特別條例」當中，希望引進更多AI技術，讓台灣有更先進、精準軍事武器，並發展國防相關連產業，而第一線的就是在場航太產業，以及軍工產業要緊密連結在一起，「也希望立法院能看到這一點，不要認為軍工相關產業不重要」。

卓榮泰也向在場產業人士說明關稅談判結果，他說，台灣的15%不疊加關稅已是美國逆差國中最好的，美國的逆差國包括中國、日本、越南等；而且232條款當中，高科技的半導體及衍生品，台灣又得到最惠國待遇，這也是全球第一個且現在應該還是唯一的一個，全世界各國都在學習台灣這個模式。

卓榮泰強調，政府向美國投出的台灣模式中，台灣承諾產業自主直接投資2500億美元，以及政府提供2500億美元信用擔保協助企業投資美國；台灣與美國再次確認雙方在高科技半導體的民主供應鏈上，互相視為重要戰略夥伴關係。

此外，卓榮泰也提到，不只是關稅談判，台灣在前2天談妥的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），此次獲得7大主題具體結論，而且簽訂「矽盛世宣言」，以及台美經濟安全聯合聲明。（編輯：陳仁華）1150130