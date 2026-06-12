卓榮泰：珍珠串計畫讓晶片科技產業發展成就全世界

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行政院院長卓榮泰(中)今天巡視台南後壁花創園區發展。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕行政院院長卓榮泰今天(12日)巡視台南後壁花創園區、新營糖廠土地活化，對於梅雨鋒面降雨改善南部水庫水情顯得高興，他表示，最近每天到行政院工作的第一件事先看水庫有沒有水、再看股市是否平穩，看來台南4個主要水庫都有進水；他也強調西部供水廊道水源相連「珍珠串計畫」逐步完成，這是非常大的水資源工程，讓農業和晶片發展都得到需要的水資源，成就全世界。

卓榮泰指出，看來這幾天雨水都有入庫，台南只要看白河、曾文、烏山頭和南化等4個水庫的水越多，差不多就安定了，目前白河水庫增加、曾文蓄水率破20%、南化水庫破45%，烏山頭1天增加5%，希望雨水繼續落在水庫，不要落在街道，讓水庫的水更滿。

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卓榮泰表示，水資源「珍珠串」聯通計畫要逐步完成，南部大概已經完成，從曾文到南化、高雄到台南聯通管都完成了，未來只要將苗栗、台中和新竹這段接起來，理論上北部一滴水就可聯通到南部，南部一滴水也能北送到北部，台灣就成為一串珍珠串。

卓榮泰說，珍珠串計畫是非常大的水資源工程，讓農業和晶片產業都得到需要的水資源，並因科技產業健全發展而成就全世界，接著要把地方治水做好，不要有水患，中央過去很少管縣市管河川的整治，現在也投入4年1000億元縣市管河川整治，希望讓地方產業和民生生活安安穩穩發展更好。

卓榮泰強調，若AI新10大建設、台灣6大區域產業生活圈密集均衡發展，整個國家能量同步提升，就不會顧此失彼，「重北輕南」時代已經過去了，總統賴清德要求「健康台灣，均衡台灣，團結台灣」，勢必會做到。

今天中午台南烏山頭水庫水位52.58公尺，蓄水量3364萬噸，蓄水率提升至42.66%。(記者楊金城攝)

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