卓榮泰：當前立院通過總預算最重要 否則政策淪空談

（中央社記者高華謙台北23日電）行政院長卓榮泰今天主持經濟發展委員會時說，當前最重要的是立法院通過115年度中央政府總預算案，否則相關政策都將淪為空談；此外，台美關稅談判距總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定結果。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議包容成長分組會議時說，這次以「擴大內需」為主題，將推動「都市更新及危老重建政策」，並以傳統觀光、會展、演唱會、國際體育賽事促進觀光發展。再加上規劃「六大區域產業及生活圈」計畫，投入近新台幣3000億元在各縣市推動150項以上重要基礎建設，都將在後關稅時代為台灣經濟注入更大量能。

卓榮泰指出，由行政院副院長鄭麗君領軍台美關稅談判團隊，秉持「國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」4大原則，積極與美方溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。

卓榮泰也說，各項政策都已納入行政院115年度施政計畫，並匡列相關預算，然而距離115年度僅剩數日，期盼立法院儘速完成115年度中央政府總預算案審議，讓相關新興計畫順利執行；也期待立法院審慎面對行政院提出的財劃法修法版本，使行政院能依國家經濟發展編列強而有力的中央政府總預算案。

此外，卓榮泰聽取內政部「都市更新及危老重建政策推動情形」報告後指出，近年政府執行都市更新及危老重建速度仍略有不足，請內政部從人才培育、法規制度、融資支持等面向著手，除強化公辦都更機制，也應提升民間自行實施都更及危老重建量能。

針對交通部「觀光發展推動情形」，卓榮泰也說，考量民間反映國旅住宿費用過高，尤其平日與假日住宿費用落差大，交通部已提出平日住宿優惠、生日住宿優惠等方案，仍在研議中，預計明年第2季起實施。

卓榮泰強調，當前最重要的是通過115年度中央政府總預算案，否則今天會議政策內容都將淪為空談，行政院也將持續努力，讓行政院與立法院能在合乎憲政秩序體制下，形成新的互動模式，讓民眾看到政府清楚政策及方向。（編輯：林興盟）1141223