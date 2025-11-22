卓榮泰：盼串聯台鐵觀光列車 推升內需、連結國際

（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園富岡鐵道藝術生活節今天開幕，行政院長卓榮泰出席時表示，希望串聯台鐵的觀光列車提升鐵道觀光量能、吸引國內外觀光客，推升內需和經濟成長外，也成為台灣跟國際連結的一部分。

卓榮泰下午在桃園市長張善政陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動，兩人在台鐵桃園車站搭乘「藍皮解憂號」至富岡車站，不少鐵道迷也在月台上捕捉火車進站時的畫面。

卓榮泰致詞時表示，他們在明年的中央政府總預算中把推升內需當作重大目標，「在後關稅的時代，一定要把內需拉起來，我們的經濟才能持續成長」，而發展觀光就是推升內需當中很重要的一環，希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。

卓榮泰表示，政府想用四種方式吸引外國觀光客，第一個是例如大型電腦展的「會展經濟」，第二個是「國際會議經濟」，第三個是在台灣每個縣市都可以舉辦的「演唱會經濟」，第四個是「國際體育賽事經濟」，藉由將這四個串連起來提升觀光產業。

卓榮泰說，將台鐵的各種觀光列車串連起來，就是一個串連的重要方式，吸引國內外的鐵道迷來增進整個鐵道觀光的量能，若能這樣，就能在高科技、生技產業之外，全力發展最沒有污染、效益最高、可以更帶動每個地方城市進步的鐵道觀光；這部分會在明年的中央政府總預算當中完全呈現出來。

卓榮泰也說，車站代表很多的文化、故事，未來希望全國各地都能夠發展出鐵道觀光，在各個車站嘗試推動類似富岡鐵道藝術生活節這樣的活動，讓站站都有它的文化跟故事；希望台灣每個城市都有傳說，每個地方都有故事，每個人都有英雄事蹟或成功發展的路程，能夠成為台灣跟國際連結重要的一部分。

卓榮泰表示，希望台鐵能夠在內需設備上急速的改善，台鐵的車票在經過29年沒有調整之後，稍稍的調整一下，也是希望台鐵能夠改變它的體質、提升服務，讓國人更享受到一種屬於國內的鐵道生活。

張善政表示，因為祖父曾任台北車站站長，他從未滿6歲便開始隨祖父南北奔走搭火車，到現在已是資深鐵道迷；富岡鐵道藝術生活節今天起連續3個週末在富岡舉行，今年與台鐵公司合作推出藍皮解憂號體驗與多項經典車輛展出，包括「SA32820 總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，活動也結合桃園仙草嘉年華，歡迎民眾前來體驗遊玩。

交通部政務次長伍勝園表示，富岡車站自1929年啟用，至今即將邁向百年，鄰近的富岡車輛基地更是台鐵從台北機廠搬遷後的重要維修據點；今年活動把鐵道藝術、交通文化與地方生活融合在一起，呈現富岡獨一無二，深厚的鐵道特色。（編輯：張銘坤）1141122