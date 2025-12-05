卓榮泰：盼台美關稅調降不疊加 世界趨勢降到15%

（中央社記者賴于榛、吳書緯台北5日電）行政院長卓榮泰今天說，供應鏈外移並非台美關稅談判條件，談判團隊始終以對台灣有利的台灣模式進行談判，盼關稅能合理調降且不疊加等。至於稅率能否降至15%，他說，世界趨勢好像都是降到15%，獲致關稅10%的國家應是非美國逆差國。

台美關稅談判自4月開始，目前已至最後階段。卓榮泰今天接受「寶島全世界」節目專訪時指出，談判團隊在談判過程秉持對台灣有利的台灣模式，一是企業自主投資，而非政府投資；二是政府為赴美投資企業作融資保證；三是雙方政府對政府，商討服務園區的設計；四是美方要提供土地、能源、人才、人力、行政成本、護照簽證等協助，希望爭取目前20%的關稅能合理調降且不疊加，以及232調查能獲得最惠國待遇。

卓榮泰說，目前談判進度已完成技術性磋商，並進行總結會議前的文書交換，且供應鏈外移不在談判內容之中。政府與企業都堅持台灣要保有製造領先地位，只是歡迎企業進行自主性全球布局並根留台灣，台積電就是很好案例，除布局美國、日本、德國，也在台灣各地持續設廠，不會把供應鏈移出。

主持人提問，台灣關稅稅率是否能有高機率降至15%。卓榮泰說，世界趨勢好像都是降到15%，關稅10%的國家應是非美國逆差國，但台灣對美順差非常大。

他強調，台灣當然希望條件優於競爭對手，且若關稅導致台灣與其他競爭國家相比失去競爭力，相信台美都不樂見到，畢竟有競爭力的台灣，防衛能力才能更強，相信雙方對此有高度默契。

外界關注台灣對美投資金額是否為3000億美元起跳，卓榮泰表示，沒有聽過3000億美元這個數字，各界關注台灣投資金額與日本、韓國的落差，但其實談判還是一對一的過程。

至於台灣是否協助訓練美國勞工部分，卓榮泰說，台灣有高效率的人力，但能否把這種職場文化帶到美國，需要一段時間，如台積電在美國設廠希望達到與台灣廠一樣的效率，就必須有一批高效率人力，但台灣人力也很缺乏，因此所謂訓練，可能是在美國有部分需求，因此業者訓練產業需要的人。

主持人追問談判是否能在年底前完成，卓榮泰說，大家都非常期待，為讓百工百業盡快安定下來，政府也期待並積極跟美方在可預見的短時間內，舉行總結會議達成協議，「我們從感恩節期待到聖誕節」，也盼大家對談判團隊有信心。（編輯：林興盟）1141205