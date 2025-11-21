卓榮泰：盼立院速審財劃法、才能阻止不法行為擴大發生

行政院長卓榮泰(資料照片） 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院院會昨日通過財政收支劃分法修正草案，院長卓榮泰下午也立刻拜會立法院長韓國瑜。行政院發言人李慧芝說，兩人是對行政院版「財政收支劃分法」修正草案及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。卓榮泰今(21)日上午受訪表示，他希望立院能儘速排審政院版的「財政收支劃分法」，並說才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生。

卓榮泰今日上午前往立法院備詢，他在步入議場前簡短留步，對於行政院昨日提出院版財政收支劃分法修正案表達意見。

卓榮泰說，他拜託立法院對這一部有共識的院版「財政收支劃分法」儘快的排審，而且要儘速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生。這樣才能讓國家能夠永續，財政能夠健全。

