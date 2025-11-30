卓榮泰：盼與各國合作 推動亞洲技能建構中心

（中央社記者張雄風台北30日電）2025亞洲技能競賽今天閉幕。行政院長卓榮泰表示，台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，讓亞洲在全球展現更強的技術及創新動能。

勞動部表示，2025亞洲技能競賽（Worldskills Asia Taipei2025）於今天舉辦閉幕典禮。這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔32年再次取得國際技能賽事主辦權。

行政院長卓榮泰今天出席閉幕致詞表示，今年競賽的3大特色，包含30個國家參與、參賽的選手320人、競賽的職類有44項等，都是新紀錄。

卓榮泰說，以技能立國、振興產業，是台灣產業發展的關鍵；技能的價值不只科技產業，諸如營建、工程，土木等，展現建築安全、韌性城市；而美容美髮等技能，以細節打造更舒適的生活。

卓榮泰指出，台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資、落實技能標準的接軌合作，共同培養人才，共同塑造技術未來，讓亞洲在全球展現更強的技術及創新動能。

卓榮泰最後也鼓勵所有選手，競賽的結果不是終點，而是獲得寶貴的經驗，成為人生最珍貴的資產，祝福所有選手在未來各個領域都能發光發熱，成為帶領每個國家產業升級的關鍵人物，讓台灣與所有的夥伴一起照亮國際。

勞動部長洪申翰接受媒體聯訪時表示，競賽期間，也吸引了超過13萬人來參觀，代表了台灣社會與民眾對於技能競賽以及國家隊選手給予了非常強大且溫暖的支持；許多國手前期都已磨練了許多年的時間，透過他們手上的技能，讓世界看到台灣的技能與技術發展。（編輯：陳清芳）1141130