卓榮泰：砂石與營建剩餘土方去化 皆已跨部會因應

（中央社記者賴于榛台北21日電）今年爆出土方之亂，行政院長卓榮泰今天指出，對於充足供應砂石以及營建剩餘土方去化問題，行政院工程會皆已召集跨部會因應，期盼更精進砂石的使用與規劃，並適度解決營建剩餘土方去化困難的現象。

高雄美濃大峽谷案起因於盜採砂石，並違法傾倒廢棄物，引發各界重視。國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈。卓榮泰日前召集跨部會會議，拍板推動擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行3策略，落實土石方管理政策，確保產業運作穩定。

卓榮泰今天出席「第25屆公共工程金質獎頒獎典禮」致詞時說明，政府希望擴增營建剩餘土方去化量能，目前台北港、台中港、高雄港、高雄南星計畫都規劃為去處，同時也正研議在台北港設置暫時置放場，藉以減少最終去處場的承受量，同時也提供業者優質可以再利用的土石

他還說，政府同時簡化運送流程，藉以更符合實際運作、運送過程，減輕業者負擔，且已深入研析土石快篩機制，給出具體的建議，希望相關做法能夠適度解決營建剩餘土方去化困難的現象。

對於砂石供應，卓榮泰表示，砂石是整個公共工程不可或缺的原料，盼政府、業者、民間全力配合，藉以取得足夠的砂石支撐所有公共工程興建，除了「東砂北運」、「南砂北運」，未來還必須更均衡，讓各地都有充足的量，目前政府已有廢棄物管理以及資源化的行動小組，希望對砂石做更精進的使用跟規劃，工程會也召集跨部會會議因應。

此外，工程會主委陳金德致詞時先向得獎者致歉指出，因去年預算一度遭凍結加上評審過程謹慎，導致去年的金質獎今年才頒獎。

卓榮泰則說，其實除去年總預算延誤，今年的總預算根本還沒有開始審議，未來行政院恐要承擔更多的影響。

卓榮泰表示，他已表態願意就今年度總預算案公開與立法院辯論，因為今年度中央政府總預算案編列新台幣3兆350億，立法院在野黨卻只拿其中718億元先行討論，等於只討論總預算的2%；但總預算是總統賴清德的治國願景、國家未來一整年的施政計畫，不容許被切割分裂、挑三揀四，因此盼與立院公開對話，討論其他98%的總預算到底哪裡不重要，藉由辯論過程對民眾直接負責。

行政院會去年8月21日通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，受新版財劃法釋出財源給地方的影響，明年度歲入共編列新台幣2兆8623億元，較今年度大幅減少3025億元。歲出編列則為3兆350億元，當中8318億元用於社會福利、5566億元用於教育科學文化、5488億元用於國防、4275億元用於經濟發展。（編輯：翟思嘉）1150121