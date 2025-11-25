卓榮泰：立法院匆匆忙忙修財劃法、在野黨撕毀承諾

行政院長卓榮泰 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於藍白近日三讀通過財劃法修正案，藍白並考慮延緩審議行政院版財劃法草案，行政院長卓榮泰今(25)日表示，立法院「匆匆忙忙」修法，不讓行政院「從從容容」的跟地方溝通。上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題。等待本週行政院提出，再跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論。結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

在藍白通過新版財政收支劃分法後，行政院也把院版的財劃法修正草案送到立法院。不過，民眾黨團揚言退回，國民黨團則考慮延緩列案。

對此，卓榮泰今日出席立法院前受訪表示，今年一共有3次的立法院修財政收支劃分法，剛好應證的那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債，要負擔更多的債務，所以「匆匆忙忙」的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院「從從容容」的跟地方溝通。

卓榮泰說，上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題。等待本週行政院提出，再跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論。結果是在野黨團自己撕毀了承諾。但是行政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識。那這個共識之後就會有一個具體的數字出現。「我認為這個具體的數字將會再次證明，行政院在這次院版的財政收支劃分法中，關於統籌分配稅款、一般補助款以及計畫性補助款，三項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字」。

