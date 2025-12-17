卓榮泰：精進屠宰場管理 加速豬隻溯源數位化

（中央社記者賴于榛台北17日電）台灣10月曾發生工業級雙氧水加工豬腸案事件，行政院長卓榮泰今天主持食安會報時指出，這顯示源頭管理制度化、資訊共享與溯源機制仍須進一步改進，部會與地方政府應共同精進屠宰場管理機制，也要加速推動豬隻流向數位化溯源管理，確保食安。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院食品安全會報114年第4次會議」時表示，台灣明年起將進入下階段非洲豬瘟防疫工作，加以近期曾出現雞蛋檢出芬普尼及魚肉誤判檢出動物用藥等事件，顯示社會整體防禦機制仍待加強，政府對食安把關仍須以最高標準落實，並持續精準防守與事前預判。

卓榮泰會中請衛福部持續加速「問題產品下架回收資訊平台」的建置與推動，並加強地方衛生單位與食品業者的教育訓練，確保2026年系統正式啟用時，能做到立即通報、快速下架、完整追蹤，同時也要持續改善資料整合能力，處置力求正確即時。

針對問題食品檢驗標準、複驗程序及發布流程等，卓榮泰會中表示，衛福部應持續召集相關部會進行必要討論，也請行政院食品安全辦公室協助整合。

至於今年10月發生的工業級雙氧水加工豬腸案事件，卓榮泰說，這提醒政府，源頭管理制度化、資訊共享與溯源機制仍須進一步改進，屠宰場是肉品供應鏈源頭，管理制度是否周延，直接影響食安以及政府食安治理公信力。

卓榮泰指出，農業部、衛福部、環境部及地方政府應就此事件的檢討結果，精進屠宰場管理機制，明確區分屠宰業者作業行為，與相關聯食品加工業者作業行為的場域環境管理及法規適用，建立常態化聯合查核制度，避免灰色地帶繼續存在。

他也要求，應加速推動豬隻流向數位化溯源管理，以加強畜牧場、拍賣市場、屠宰業至加工業者溯源資訊的運用，以期全面提升肉品溯源與遏止屠宰場不合格屠體的非法流用及加工，確保食安。（編輯：林克倫）1141217