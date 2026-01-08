卓榮泰：總預算未審查 影響國防演訓F-16後勤維護

（中央社記者高華謙、賴于榛台北8日電）115年度中央政府總預算尚未進入立法院審議階段。行政院長卓榮泰說，國防預算受影響達新台幣752億元最多，尤其最近發生戰鬥機墜海事件，包括戰鬥個裝以及F-16的後勤維護、延續訓練等都列入總預算，相關計畫不能即時展開，影響之大、難以形容。

行政院會今天討論通過主計總處所提的「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議的影響」報告，卓榮泰出席院會後記者會時表示，國防預算所受影響最多，高達752億元，在嚇阻戰力、不對稱戰力、照顧官兵以及保護戰鬥人員各方面，都受到極大影響。

卓榮泰說，特別最近發生戰鬥機墜海事件，在今年度中央政府總預算當中，戰鬥個裝以及F-16的後勤維護、延續訓練等，都在這752億元中，相關計畫不能即時展開，影響之大、難以形容。像戰鬥部隊的演訓任務、建軍備戰以及後勤維護、保護等，相關任務推動都受到極大影響。

卓榮泰說，政府必須讓國軍面對中共武力威脅、努力守護人民安全時，能有新型武器、充足油料裝備與完整戰備維修當後援。

國防部副部長徐斯儉表示，如果排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21%的預算無法按原訂期程執行，難以如期辦理裝備籌獲與修護、彈藥足額補充及部隊教育訓練等。

徐斯儉指出，主要受影響部分可區分為4個層面，包括嚇阻戰力200億元、不對稱戰力415億元、影響保護戰鬥人員88億元、照顧官兵部分43億元。（編輯：蘇志宗）1150108