卓榮泰「考慮」2027重啟核電 王鴻薇爆時間巧妙疑為他拆彈

核三廠二號機今年5月除役後，台灣進入非核家園。但是「重啟核三」公投未達門檻，總統賴清德曾表態「並不會排除先進核能」。行政院長卓榮泰面對國民黨立委賴士葆質詢時表示，核電廠正通過核安會提出的再運轉計畫，在安全無虞的狀況下，是可以考慮往這時程規畫。國民黨立委王鴻薇認為，卓榮泰願意朝2027年重啟核三來做規畫，還有總統賴清德挑這個時間，疑為他的連任之路來做解套跟拆彈。

王鴻薇29日在臉書粉專貼文表示，卓榮泰28日在立法院備詢時，他說，如果核能安全無虞，願意朝2027年重啟核三來做規畫，這樣的說法當然是大大地打臉前總統蔡英文的非核家園。當然民進黨願意來檢討錯誤的能源政策。也不枉費過去各界苦口婆心，核能重啟也是她的重要政見。

王鴻薇接著表示，但讓人遺憾的是，核三廠是在今年5月才走入歷史，不到半年的時間，民進黨現在要往重啟的方向來做研擬，早知如此，何必當初呢？而且要花掉人民多少的納稅錢來做重啟。

王鴻薇指出，明眼人都知道，賴清德提出這個時間重啟核電，真的非常巧妙，因為那個時候正是賴清德要尋求連任。她質疑，賴清德顯然是在為自己的連任之路來做解套跟拆彈。要讓賴清德顧慮到人民，恐怕也只能選舉利益、政黨利益要超過國家的利益跟人民的利益。這樣的總統，還會帶我們走多少彎路，真是不敢想下去。

