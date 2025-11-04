卓榮泰：與人民努力壯大台灣 讓任何國家沒能力犯台

（中央社記者王揚宇台北4日電）美國總統川普重申，中國國家主席習近平知道犯台後果。行政院長卓榮泰今天受訪表示，中華民國台灣是主權獨立國家，政府希望跟人民一起團結，努力將台灣壯大，讓任何人、任何國家都沒有資格跟能力來侵犯台灣。

川普在川習會隔天受訪，被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，是否會下令美軍保衛台灣時，川普拒絕透露具體反應方案說：「我不能洩露我的秘密。」他並指出，習近平及他的官員也公開說過，「我們絕不會在川普總統任內採取任何行動」，因為他們明白後果。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關回應。

卓榮泰說，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，他也要再次重申，和平靠實力，和平也是人類普世共同的價值，沒有人與國家有權利、有資格說要侵犯台灣。

卓榮泰表示，政府希望跟人民一起團結，努力將台灣壯大，讓任何人、任何國家都沒有資格跟能力來侵犯台灣。（編輯：蘇龍麒）1141104