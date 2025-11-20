卓榮泰：若國會杯葛政院版財劃法 請民進黨團據理力爭

（中央社記者賴于榛、高華謙台北20日電）立法院14日再修正財政收支劃分法，行政院今天也通過政院版草案送立法院審議。外界關注政院對立院版財劃法將採何種救濟，行政院長卓榮泰說，若政院仍覆議不成又提釋憲，很像歷史重演。財劃法攸關全國民眾，若國會持續杯葛政院版，他會拜託執政黨團據理力爭。

立法院14日再次修正財劃法，18日傍晚已將三讀咨文送至總統府與行政院。政院依法須於10天內決定是否覆議，覆議期限至27日為止。外界推測，除覆議外，政院救濟手段包括聲請釋憲與緊急處分，或近日民進黨立委吳思瑤等人所提的不副署手段。

行政院會上午通過政院版財劃法草案，卓榮泰出席記者會說明，若要執行立法院新修正的財劃法，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。政院版草案才是能取得最大共識、也最合理的版本，希望立法院不要一意孤行，共同支持。

對於立法院版財劃法將採何種救濟手段，卓榮泰說，如果政院仍然是覆議未成，又提釋憲，這很像是歷史重演，他已經忘記提過幾次覆議，但實際上，政院都是在被動情況才提覆議。這次財劃法修法版本已經有最大共識，希望立法院能重新審視各種版本。

他也說，如果立法院未來繼續杯葛政院版財劃法，他會拜託執政黨團據理力爭，因為這牽涉未來國家財政結構，如果明年度中央政府總預算無法如期通過執行，受害的不是中央或是地方政府，而是全國人民，「最終誰要負起這個責任」。

卓榮泰強調，立法院要求退回明年度中央政府總預算重編毫無道理，政院不可能重編，即使重編，也不能違法。（編輯：萬淑彰）1141120